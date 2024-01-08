Гурули: у Кузяева есть возможности во Франции, а «Гавр» — это переправа

Бывший футболист «Гавра» и сборной СССР Гия Гурули порассуждал о вариантах продолжения карьеры российского полузащитника Далера Кузяева.

«Гавр» — это не «ПСЖ» или любой другой большой французский клуб. Это как переправа. Из «Гавра» идут в другие клубы, ребята играют и за сборную Франции. Конечно, у Кузяева есть возможности во Франции, если он и дальше будет хорошо работать. Всё-таки есть разница между российским и европейским футболом», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

К «Гавру» Далер присоединился минувшим летом. Вчера, 7 января, 30-летний Кузяев отличился в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Каном» (2:1). Российский хавбек забил второй, победный мяч в этой встрече.