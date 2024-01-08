Марко Ройс опроверг информацию о конфликте с тренером «Боруссии»

Полузащитник и экс-капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о предполагаемом конфликте с главным тренером немецкой команды Эдином Терзичем.

«Никто и никогда не хотел снять Терзича с поста. Подобного намерения не исходило ни от меня, ни от других игроков команды. Читать подобные слухи становится всё тяжелее и тяжелее. Это привело меня в ярость.

Я бы охарактеризовал наши отношения с Эдином как очень близкие. Во многом благодаря этому мы часто открыто разговариваем друг с другом. И я делаю это не только с глазу на глаз, но и публично. И в этом нет ничего необычного, подобное я практиковал с каждым тренером на протяжении всей своей карьеры.

У нас с Терзичем нет конфликта. Но я заметил, что моя реакция после замены в матче с «Аугсбургом», по-видимому, произвела такое впечатление. Это полная ерунда. Конечно, я был разочарован тем, что мне пришлось уйти с поля, мне не следовало так показывать своё разочарование. Нужно просто лучше контролировать свои эмоции», — приводит слова Ройса Sport1.

Ранее стало известно о конфликте между Ройсом и Терзичем. Сообщалось, что в случае прихода в команду Джейдона Санчо, ветеран «шмелей» перестанет попадать в стартовый состав.