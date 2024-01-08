Экс-защитник ЦСКА Боков: у команды неплохая игра, но очков не хватает

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался о выступлении армейцев в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также экс-защитник московской команды порассуждал о трансферной политике клуба.

«Усиления делаются точечно. Мне кажется, что торопиться никуда не надо, как делают другие команды, когда набирают кучу игроков. Им же надо ещё сыграться, а это время. У ЦСКА с этим проблем нет. Футболисты, которые играют в команде, уже притёрлись друг к другу. Ещё один-два футболиста войдут спокойно. Политика у ЦСКА самая правильная.

У ЦСКА были причины, которые не позволили подняться выше в таблице — травмы и короткая скамейка запасных. Но именно этим составом они проводили хорошие игры. Вспомнить те же матчи со «Спартаком» и с «Зенитом». Но травмы и нехватка игроков сказывались на результатах. У команды неплохая игра, но очков не хватает», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков после 18 туров. Отставание московской команды от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.