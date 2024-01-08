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Спортивный директор «Жил Висенте»: если ЦСКА предложит € 10 млн, Перейра перейдёт

Спортивный директор «Жил Висенте»: если ЦСКА предложит € 10 млн, Перейра перейдёт
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Спортивный директор «Жил Висенте» Тьяго Леньо рассказал, при каких условиях клуб согласится отпустить защитника Габриэла Перейру. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован московский ЦСКА.

«У нас нет никакого интереса в том, чтобы вести переговоры о трансфере Габриэла сейчас, в январе. Но если какой-то клуб придёт и будет готов заплатить за него € 10 млн, то никаких проблем. Тогда у нас не останется шанса не отпустить футболиста. Предлагать меньше нет смысла — в таком случае мы не готовы вести переговоры», — приводит слова Леньо издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Габриэл Перейра провёл 16 матчей за «Жил Висенте» и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 2,5 млн. ЦСКА после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.

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