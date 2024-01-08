Ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун, ему было 42 года

Сегодня, 8 января, бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Об этом информирует украинский журналист Владимир Зверов у себя в соцсетях.

Напомним, Шершун играл в таких клубах, как «Днепр», ЦСКА Москва, «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Всего защитник принял участие в 369 официальных матчах. Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду. Максимальный трансферный ценник футболиста был зафиксирован в 2008 году — € 1,5 млн.

Богдан Шершун завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Его последним клубом была луцкая «Волынь». В Российской Премьер-Лиге он успел провести 60 матчей и забил два гола.