Экс-игрок «Гавра» Гурули рассказал, какой совет дал бы Далеру Кузяеву

Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули рассказал, какой совет дал бы российскому полузащитнику французской команды Далеру Кузяеву.

«К сожалению, у меня нет возможности поехать в Гавр. Но если бы я встретился с Кузяевым, хотел бы дать ему советы. Когда я первый раз приехал во Францию, для меня это был другой мир. Я не знаю, как и что делать. Если бы рядом со мной был человек, который мог бы дать совет, это было бы хорошо. Я адаптировался, но если рядом есть человек, который знает и может подсказать, это отлично!

Ребята, которые едут во французский чемпионат, должны продолжать играть в своём стиле. Почему взяли Кузяева? Потому что в нём есть что-то хорошее, надо продолжать это показывать. Могу привести в пример Кварацхелию — в том году у него было больше «индивидуального», он создавал моменты, атаковал на высокой скорости. Сегодня же ощущение, что он играет только в одно касание. За что его купили? Потому что он хороший дриблёр. Если бы он играл в «Рубине» в одно касание, не думаю, что его бы взяли. Все, кто уезжает играть в Европу, не должны терять свой козырь. Надо сохранять свою индивидуальность», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.