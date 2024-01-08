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«Арсенал» и «Астон Вилла» интересуются Леонардо Спинаццолой

«Арсенал» и «Астон Вилла» интересуются Леонардо Спинаццолой
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Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, на приобретение 30-летнего игрока обороны всерьёз нацелены «Арсенал» и «Астон Вилла». Оба клуба готовы как купить защитника в январе, так и подписать его летом на правах свободного агента.

Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за римлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Ранее сообщалось о решении Спинаццолы не продлевать трудовое соглашение с римским клубом.

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