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В ЦСКА принесли соболезнования в связи со смертью Богдана Шершуна

В ЦСКА принесли соболезнования в связи со смертью Богдана Шершуна
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В московском ЦСКА принесли соболезнования в связи со смертью бывшего игрока команды Богдана Шершуна.

«Сегодня ушёл из жизни бывший футболист нашего клуба Богдан Шершун.

В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — сообщает пресс-служба клуба.

Шершун в общей сложности сыграл за армейский клуб 81 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Кроме армейцев Богдан выступал за «Днепр», «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду.

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