Судья, подозревавшийся в помощи «Барселоне», назначен на матч «Реала» в Суперкубке Испании

Главным арбитром полуфинального матча Суперкубка Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» назначен Хавьер Альберола Рохас, который фигурировал в деле Негрейры и подозревался в помощи каталонской «Барселоне».

Отметим, что Рохас возглавлял бригаду арбитров в скандальном матче между «Атлетико» и «Реалом» в сентябре 2023 года (3:1). Это поражение остаётся единственным для «сливочных» в нынешнем сезоне.

Тогда, в матче 6-го тура испанской Примеры судья допустил несколько серьёзных ошибок. Напомним, на 3-й минуте того матча Рохас не зафиксировал явный фол на Джуде Беллингеме перед голом форварда «Атлетико» Альваро Мораты, в конце первого тайма отменил гол Эдуардо Камавинги из-за позиционного офсайда Антонио Рюдигера, а также не показал красную карточку за грубый фол защитнику «Атлетико» Хосе Хименесу.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится в среду, 10 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Во втором полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Осасуна».