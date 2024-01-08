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Судья, подозревавшийся в помощи «Барселоне», назначен на матч «Реала» в Суперкубке Испании

Судья, подозревавшийся в помощи «Барселоне», назначен на матч «Реала» в Суперкубке Испании
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Главным арбитром полуфинального матча Суперкубка Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» назначен Хавьер Альберола Рохас, который фигурировал в деле Негрейры и подозревался в помощи каталонской «Барселоне».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Рохас возглавлял бригаду арбитров в скандальном матче между «Атлетико» и «Реалом» в сентябре 2023 года (3:1). Это поражение остаётся единственным для «сливочных» в нынешнем сезоне.

Тогда, в матче 6-го тура испанской Примеры судья допустил несколько серьёзных ошибок. Напомним, на 3-й минуте того матча Рохас не зафиксировал явный фол на Джуде Беллингеме перед голом форварда «Атлетико» Альваро Мораты, в конце первого тайма отменил гол Эдуардо Камавинги из-за позиционного офсайда Антонио Рюдигера, а также не показал красную карточку за грубый фол защитнику «Атлетико» Хосе Хименесу.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится в среду, 10 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Во втором полуфинальном матче встретятся «Барселона» и «Осасуна».

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