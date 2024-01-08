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ЦСКА анонсировал новых соперников на зимних сборах

ЦСКА анонсировал новых соперников на зимних сборах
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Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала новых соперников, с которыми сыграет команда на зимних сборах.

Армейцы на втором сборе 9 февраля в Турции встретятся с «Сочи», а на третьем сборе будет товарищеская игра с московским «Динамо», которая пройдёт 24 февраля в Белеке.

Ранее красно-синие объявили, что на зимних сборах сыграют товарищеские матчи с московскими «Торпедо», «Химками», «Родиной», а также с узбекским «Андижаном». При этом московский клуб также объявил об отмене встречи с сербским «Партизаном», не назвав причину.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Вторая часть РПЛ возобновится в марте 2024 года.

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