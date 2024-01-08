20-летний полузащитник «Тюмени» сыграет на Кубке Азии — 2024

Полузащитник футбольного клуба «Тюмень» Руслан Хайлоев вызван в сборную Таджикистана на Кубок Азии, сообщает пресс-служба Мелбет Первой лиги в своём телеграм-канале. Турнир пройдёт в Катаре с 12 января по 10 февраля.

20-летний Хайлоев является воспитанником академии санкт-петербургского Зенита». В сентябре 2023 года Руслан стал игроком «Тюмени», выступающей в Первой лиге. В текущем сезоне футболист не провёл ни одного матча за свой нынешний клуб. За основную сборную Таджикистана Хайлоев провёл два неполных матча.

Действующий контракт игрока с «Тюменью» рассчитан до 30 июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 тыс.

На групповом этапе турнира Таджикистан сыграет с Китаем, Ливаном и Катаром.