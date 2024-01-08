Московское «Динамо» объявило соперников на зимние сборы

Пресс-служба московского «Динамо» объявило соперников, с которыми сыграет команда товарищеские матчи на зимних сборах.

Первый сбор московской команды пройдёт с 13 по 25 января в Катаре, где динамовцы сыграют с «Аль-Вакрой».

На втором сборе, который пройдёт в Турции с 31 января по 13 февраля, команда встретится с болгарским «Ботевом», южнокорейским «Гангвоном», «Оренбургом», а также с двумя неназванными клубами.

Третий заключительный сбор пройдёт также в Турции, где москвичи сыграют товарищеские матчи с «Крыльями Советов» дважды и по разу с «Балтикой», и ЦСКА.

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На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками.