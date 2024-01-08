В «Реале» отреагировали назначение на свой матч судьи, который связан с делом «Барселоны»

В мадридском «Реале» отреагировали на назначение на полуфинал Суперкубка Испании с «Атлетико», который пройдёт 10 января, арбитра Хавьера Альберолу Рохаса, связанного с делом «Барселоны».

«Единственное поражение за весь год было из-за Хавьера Альберолы Рохаса. После всех ошибок в матче с «Реалом» в последнем дерби на «Метрополитано», он будет главным арбитром в Суперкубке», — сообщает клубное телевидение «Реала».

Напомним, Рохас возглавлял бригаду арбитров в скандальном матче между «Атлетико» и «Реалом» в сентябре 2023 года (3:1). Это поражение является единственным для «сливочных» в нынешнем сезоне.

Тогда, в матче 6-го тура испанской Примеры судья допустил несколько серьёзных ошибок. На 3-й минуте Рохас не зафиксировал явный фол на Джуде Беллингеме перед голом нападающего «матрасников» Альваро Мораты, в конце первого тайма отменил гол Эдуардо Камавинги из-за позиционного офсайда Антонио Рюдигера, а также не показал красную карточку за грубый фол защитнику «Атлетико» Хосе Хименесу.