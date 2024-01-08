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Источник: полузащитником «Спартака» Зориным интересуются два клуба РПЛ

Источник: полузащитником «Спартака» Зориным интересуются два клуба РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин попал в сферу интересов двух клубов из Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, одна из этих команд находится в верхней части таблицы чемпионата, в первой восьмёрке и хочет осуществить полноценный трансфер футболиста. Вторая команда РПЛ — из нижней части турнирной таблицы — заинтересована взять 19-летнего полузащитника в аренду.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Даниил Зорин не сыграл ни одного матча в составе «Спартака». Точно известно, что 19-летний футболист поедет на первый сбор красно-белых в ОАЭ, который начнется 22 января, после которого станет понятно, где Зорин проведёт вторую часть текущего сезона. Контракт Даниила со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.

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