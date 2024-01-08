Игроки «Ахмата» собрались в Турции для прохождения медосмотра

Футболисты грозненского «Ахмата» собрались в турецком Белеке для прохождения медосмотра.

«Коллектив футбольного клуба «Ахмат» в полном составе собрался сегодня в турецком Белеке, где состоятся зимние подготовительные сборы команды.

8 и 9 января игроки пройдут здесь часть медицинского обследования, помимо пройденного в Грозном. Первый сбор продлится до 22-го января», — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, команда с юга России проведёт все свои три сбора в Турции. Первый сбор пройдёт с 10 по 22 января. Второй – с 27 января по 7 февраля, а третий – с 12 по 21 февраля.

При этом «Ахмат» планирует сыграть восемь товарищеских матчей. Уже два соперника грозненцев известны. Это «Алания» и «Краснодар-2».