Салах забил пенальти за сборную Египта с помощью удачи и спины вратаря

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с помощью удачи реализовал 11-метровый удар за сборную Египта в товарищеском матче с национальной командой Танзании.

На 73-й минуте матча египтянин пошёл исполнять пенальти и после сильного удара попал в перекладину, от которой мяч отлетел в спину вратаря танзанийцев Аиши Манула, а потом залетел в ворота. Кроме того, ранее на 32-й минуте Салах отдал голевую передачу на Махмуда Хассана. По итогу Египет обыграл Танзанию со счётом 2:0.

Напомним, на Кубке африканский наций сборная Египта на групповой стадии сыграет с национальными командами Мозамбика (14 января), Ганы (18 января) и Кабо-Верде (22 января). При этом Салах ни разу не выигрывал трофей в составе сборной Египта.