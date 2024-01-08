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Салах забил пенальти за сборную Египта с помощью удачи и спины вратаря

Салах забил пенальти за сборную Египта с помощью удачи и спины вратаря
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Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах с помощью удачи реализовал 11-метровый удар за сборную Египта в товарищеском матче с национальной командой Танзании.

На 73-й минуте матча египтянин пошёл исполнять пенальти и после сильного удара попал в перекладину, от которой мяч отлетел в спину вратаря танзанийцев Аиши Манула, а потом залетел в ворота. Кроме того, ранее на 32-й минуте Салах отдал голевую передачу на Махмуда Хассана. По итогу Египет обыграл Танзанию со счётом 2:0.

Напомним, на Кубке африканский наций сборная Египта на групповой стадии сыграет с национальными командами Мозамбика (14 января), Ганы (18 января) и Кабо-Верде (22 января). При этом Салах ни разу не выигрывал трофей в составе сборной Египта.

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