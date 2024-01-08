Спартак Гогниев отреагировал на новость о смерти экс-игрока ЦСКА Богдана Шершуна

Бывший главный тренер «Химок» и «Алании», а также бывший футболист московского ЦСКА Спартак Гогниев принёс соболезнования в связи со смертью бывшего игрока армейцев Богдана Шершуна. Напомним, сегодня Шершун ушёл из жизни в возрасте 42 лет.

«Да вы что? Ничего себе! Всего 42 года. С Богданом мы давно не общались, но эта новость для меня очень неприятная. Царствие ему небесное.

Шершун мне запомнился веселым парнем! Это был хороший футболист и профессионал своего дела, который все время общался. Самый общительный паренек, который был в ЦСКА в то время. Соболезную всем родным и близким Богдана Шершуна. Хочется сказать им одно: «Держитесь!» Очень сложно, когда такие молодые ребята скоропостижно уходят от нас», — приводит слова Гогниева Sport24.

Напомним, Шершун играл в таких клубах, как «Днепр», ЦСКА Москва, «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Всего защитник принял участие в 369 официальных матчах. Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду. В составе армейцев Шершун два раза становился чемпионом России, а также стал обладателем Кубка России. Кроме того, Богдан Шершун выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА.