Почеттино: «Челси» нет необходимости продавать, если мы хотим купить какого-то игрока

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, должен ли лондонский клуб продавать своих игроков, прежде чем купить новых футболистов в январское трансферное окно.

«Нет, это не так. Послушайте, вы знаете, что ходит слишком много слухов о том, что происходит в клубах. Нам нет необходимости продавать, если мы хотим купить какого-то игрока», — приводит слова Почеттино ВВС.

Напомним, летом 2023 года «Челси» приобрёл новых футболистов на сумму в € 464 млн и занял первое место в мире по тратам в прошедшее летнее трансферное окно. При этом лондонский клуб продал своих игроков на € 260 млн.

В текущем сезоне АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 20 матчей чемпионата.