Экс-игрок «Локо» Дюрица: меня очень хотел «Монако», но я не жалею, что выбрал «Сатурн»

Бывший защитник «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица рассказал, что не жалеет о своём решении не переходить в «Монако» и остаться в стане «Сатурна» в своё время.

«Не пожалел, что выбрал «Сатурн» и провёл столько лет в российском футболе? Конечно, нет. Ты знаешь, когда я только подписал контракт с «Сатурном», то мы со Словакией обыграли Францию в товарищеском матче со счётом 2:1. Это было за несколько месяцев до начала ЧМ-2006. Против нас сыграли Зидан, Трезеге, Бартез. Просто великая команда. После этой игры меня очень хотел «Монако», но уже было поздно. Но я не жалею, что выбрал «Сатурн», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Ян Дюрица выступал в чемпионате России за подмосковный «Сатурн» и московский «Локомотив». За подмосковный клуб словацкий защитник играл с 2006 по 2008 год, а затем перешёл в стан железнодорожников, за которых выступал по 2016 год. В составе «Локомотива» Дюрица выиграл Кубок России, а также стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. После «Локомотива» Дюрица успел поиграть за турецкий «Трабзонспор» и чешскую «Духлу».