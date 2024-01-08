В «Боруссии» Дортмунд принесли соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра

Дортмундская «Боруссия» принесла свои соболезнования в связи со смертью легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный футболист скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Дортмундская «Боруссия» скорбит о потере великого немецкого футболиста. Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. «Императора» запомнят навсегда. Наши мысли с его семьей и всеми близкими ему людьми», — написала пресс-служба «шмелей» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.