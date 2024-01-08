Мадридский «Реал» выступил с заявлением в связи со смертью Беккенбауэра

Мадридский «Реал» принёс свои соболезнования в связи со смертью бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франца Беккенбауэра, одной из величайших легенд европейского и мирового футбола.

Мадридский «Реал» выражает соболезнования и сочувствие родственникам, партнерам по команде, клубам и всем близким. Покойся с миром», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.