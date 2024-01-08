«Нам нужно перезагрузиться». Тренер «Арсенала» Артета — о паузе в английском футболе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порассуждал об упущенных голевых моментах после поражение своей команды от «Ливерпуля» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:2), а также высказался о паузе в английском футболе.

«Существует ли риск того, что упущенные моменты могут стать психологической проблемой? Вероятно, так и есть. Особенно после игры с «Ливерпулем», с большим количеством моментов, чем было до этого с «Фулхэмом» или «Вест Хэмом». Вот почему я думаю, что нам нужно перезагрузиться. Перерыв — это хорошо. Он приходит в подходящее время», — приводит слова Артеты Sky Sports.

На данный момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Артеты набрали 40 очков после 20 матчей. В следующем туре «канониры» на домашней арене примут «Кристал Пэлас». Игра состоится в субботу, 20 января, начало в 15:30 мск.