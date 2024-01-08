Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА — о Беккенбауэре: он сформировал немецкий футбол как никто другой

В УЕФА — о Беккенбауэре: он сформировал немецкий футбол как никто другой
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

«Франц Беккенбауэр, один из величайших сыновей европейского футбола, скончался в возрасте 78 лет. «Дер Кайзер» был выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который сформировал немецкий футбол как никто другой», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира, а в «Баварии» один раз выиграл Бундеслигу и Кубок УЕФА.

Материалы по теме
В возрасте 78 лет скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android