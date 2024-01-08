В УЕФА — о Беккенбауэре: он сформировал немецкий футбол как никто другой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

«Франц Беккенбауэр, один из величайших сыновей европейского футбола, скончался в возрасте 78 лет. «Дер Кайзер» был выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который сформировал немецкий футбол как никто другой», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира, а в «Баварии» один раз выиграл Бундеслигу и Кубок УЕФА.