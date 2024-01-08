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Алексей Евсеев: надеялся всю карьеру провести в «Зените», но нужно было уезжать раньше

Алексей Евсеев: надеялся всю карьеру провести в «Зените», но нужно было уезжать раньше
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Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, ныне выступающий за «Текстильщик» из Иваново в Леон Второй лиге, рассказал об уходе из санкт-петербургской команды.

«Думал ли я в 23 года, где буду играть в своём нынешнем возрасте? Так далеко никогда не смотрел. В 23 года я перешёл в «Урал», а сейчас люди в 18 лет переезжают в другие города и страны и чувствуют себя круто.

Мне было очень тяжело. Думал и надеялся, что всю карьеру проведу в «Зените». Мне было тяжело уезжать, хотелось постоянно играть в Санкт-Петербурге. Сейчас понимаю, что если бы уехал раньше, было бы лучше.

Наше поколение «передержали»? 100%», — сказал Евсеев в интервью You-Tube каналу «СБГ ШОУ».

29-летний Евсеев покинул «Зенит» летом 2017 года. За свою карьеру Алексей успел поиграть за «Урал», «Химки», «Ротор», «Факел» и «Уфу». В составе сине-бело-голубых футболист дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

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