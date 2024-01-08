«Украли шапку, хотели куртку снять». Воспитанник «Зенита» — о выезде в Ливерпуль

Полузащитник «Текстильщика», а также воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о выезде сине-бело-голубых на матч с «Ливерпулем».

«На матч с «Ливерпулем» в Санкт-Петербурге был в заявке, а на гостевой не попал. Там была история интересная. Мы вышли гулять, вроде бы, с Егором Бабуриным. Идём, а он снял шапку со словами «сейчас могут подбежать и снять».

Подумал про себя, что да ладно, пойду в шапке. Проходит секунд 20, бежит чудак и срывает с меня шапку, ещё хотели куртку снять», — сказал Евсеев в выпуске на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Евсеев — воспитанник академии «Зенита». С лета 2023 года полузащитник играет за «Текстильщик», который выступает во Второй лиге, дивизион А, группа «Серебро». В сезоне-2022/2023 россиянин играл за «Уфу» на правах аренды и провёл за этот клуб 21 матч в Мелбет Первой лиге, забив четыре гола.