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В сборной Нидерландов почтили память Франца Беккенбаэура

В сборной Нидерландов почтили память Франца Беккенбаэура
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В сборной Нидерландов почтили память немецкого футболиста Франца Беккенбаэура, который скончался в возрасте 78 лет.

«Настоящая икона игры. Покойся с миром, Франц», — сообщает пресс-служба сборной.

В футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». В общей сложности Франц провёл 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Бывший немецкий футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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