Юрий Сёмин отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня, 8 января, стало известно, что Беккенбауэр скончался в 78 лет.

«Это был великий футболист и футбольный менеджер. Большой друг Льва Ивановича Яшина и всего советского футбола. Очень часто к нам приезжал — и в Советский Союз, и в Россию. Большая утрата. Гениальный человек, который был самым главным действующим лицом в становлении «Баварии». У него очень много заслуг перед футболом, перед международным футболом. Как человека я его не знаю. Видел, здоровался, но никогда не общался», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.