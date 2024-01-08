Гендир дортмундской «Боруссии» Ватцке не будет продлевать контракт. Он в клубе с 2005 года

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не будет продлевать контракт с клубом, который рассчитан до конца 2025 года.

«В следующем году я буду на посту 20 лет. Моё чувство стало сильнее, что наступил момент, когда я говорю: этого достаточно. Я хотел обнародовать это как можно раньше, чтобы смягчить переход в течение следующих полутора лет. Период времени является подходящим для всех выводов.

Для меня было важно, что я могу объявить о самовольном выходе с этой должности. Я очень благодарен своему клубу за то, что он предоставил мне эту возможность на протяжении многих лет. Я считаю большой честью всегда чувствовать доверие», — приводит слова Ватцке пресс-служба клуба.

Немецкий специалист, которому 64 года, покинет дортмундский клуб осенью 2025 года. Под его руководством «Боруссия» трижды выигрывала Немецкую Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии.