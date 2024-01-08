«У Дзюбы рот не закрывается, вечно шутит». Экс-хавбек «Зенита» Евсеев — про игрока «Локо»

Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, ныне выступающий за «Текстильщик» из Иваново в Леон Второй лиге, поделился воспоминаниями от попадания в основной состав сине-бело-голубых, а также высказался о самых весёлых футболистах той команды.

«Ощущения от первой тренировки с основой «Зенита» при Спаллетти? Не помню, но было круто. Я только смотрел за ними по телевизору, а теперь в одной раздевалке. У меня всё произошло быстро: осенью оказался в дубле, а зимой поехал на сборы с основной командой «Зенита».

Кто из той раздевалки был самым весёлым? Весёлым, наверное, не могу никого назвать. Про Дзюбу можно сказать, что он весёлый. У него рот не закрывается, он вечно шутит. У Широкова был хороший юмор», — сказал Евсеев в интервью You-Tube каналу «СБГ ШОУ».

29-летний Евсеев покинул «Зенит» летом 2017 года. За свою карьеру Алексей успел поиграть за «Урал», «Химки», «Ротор», «Факел» и «Уфу». В составе сине-бело-голубых футболист дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.