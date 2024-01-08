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«Милан» объявил о переходе полузащитника Терраччано из «Вероны»

«Милан» объявил о переходе полузащитника Терраччано из «Вероны»
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Итальянский «Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Филиппо Терраччано из «Вероны». Итальянский футболист подписал контракт с «россонери» до 30 июня 2028 года. Игрок будет выступать под 38-м номером.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» заплатит за 20-летнего игрока около € 4,5 млн. Ещё € 1 млн будет предусмотрен в качестве возможных бонусов.

Филиппо является воспитанником «Вероны». В текущем сезоне Терраччано провёл за этот клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Также в активе полузащитника один матч за сборную Италии до 21 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

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