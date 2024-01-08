«В какой-то степени я наслаждался этим». Игрок «Сити» Де Брёйне — о 5 месяцах без футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о времени, проведённом без футбола. Напомним, бельгийский полузащитник получил травму 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) и не играл до января 2024 года.

«Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им и превратил недостаток в преимущество. Когда я размышляю о своей карьере, о том, что последние 10 лет я играл без остановки с небольшим перерывом, возможно, это было полезно для меня, чтобы немного перезагрузиться и позаботиться о себе, когда это не совсем возможно в течение года.

В какой-то степени я наслаждался этим [отпуском]. Вначале это был большой удар, но я понимал, что выбыл на четыре или пять месяцев», — приводит слова Де Брёйне The Telegraph.

Напомним, бельгийский полузащитник впервые вышел на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (5:0).