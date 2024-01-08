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Бразильский журналист рассказал о сильных сторонах новичка «Зенита» Нино

Бразильский журналист рассказал о сильных сторонах новичка «Зенита» Нино
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Бразильский журналист Нильтон Пиментель рассказал о сильных сторонах новичка «Зенита» Нино, который перешёл из «Флуминенсе» в зимнее трансферное окно.

«Какие сильные стороны Нино? Благодаря своему высокому росту Нино очень хорош в единоборствах. Он здорово играет головой и может быть опасен при стандартах у ворот соперника. Также я назвал бы его достаточно умным футболистом, который умеет регулировать темп игры и обладает хорошим пасом.

Он медленный игрок? С учётом его роста, конечно, его не назовёшь быстрым игроком, но и называть его медленным — преувеличение. Нино спокойно компенсирует недостаток скорости в других моментах», — приводит слова Пиментеля «Евро-футбол».

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

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