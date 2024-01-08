Источник: экс-игрок ЦСКА Богдан Шершун мог умереть после укуса клеща

Бывший футболист сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун, который сегодня, 8 января, ушёл из жизни в 42 года, мог умереть из-за укуса клеща. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, по одной из версий Шершун мог заболеть после укуса клеща. Отмечается, что Богдан ездил лечиться в Бельгию, но это не помогло, и сегодня он скончался.

Напомним, Шершун играл в таких клубах, как «Днепр», ЦСКА Москва, «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Всего защитник принял участие в 369 официальных матчах. Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду. В составе армейцев Шершун два раза становился чемпионом России, а также стал обладателем Кубка России. Кроме того, Богдан Шершун выиграл Кубок УЕФА в составе ЦСКА.