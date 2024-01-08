«По сути, я водитель такси». Де Брёйне рассказал о времени с семьёй во время травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своей жизни во время восстановления после операции. Напомним, бельгийский полузащитник получил травму 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) и не играл до января 2024 года.

«Возможно, это было полезно, чтобы немного освежиться. Никаких новых увлечений, но было приятно приводить сына и дочь на их тренировки и смотреть на их игры, на то, чём они занимаются. Я смог поехать в отпуск, чего никогда не бывает в течение года. Кроме того, я много работал.

Когда у тебя трое детей в возрасте от трёх до семи лет, не так уж много можно сделать — по сути, я водитель такси! Но мне это нравилось. Думаю, и им понравилось, что папа может смотреть игры. Теперь хозяйке (жене Де Брёйне. — Прим. «Чемпионата») и всем остальным будет сложнее работать по всей программе», — приводит слова Де Брёйне The Telegraph.

32-летний Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В прошлом сезоне хавбек провёл за «горожан» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.