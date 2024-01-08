«Ренн» продлил контракт с 38-летним Манданда

Французский «Ренн» продлил контракт с 38-летним вратарём команды Стивом Манданда до 30 июня 2025 года.

«Я всё ещё хочу играть и чувствую себя хорошо. Хочу отплатить за доверие, оказанное мне руководством. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом и не думать о будущем.

Цель состоит в том, чтобы продолжать доминировать и выигрывать как можно больше матчей на домашнем стадионе. Стараюсь отдавать все свои силы клубу», — приводит слова Манданда пресс-служба клуба.

Манданда в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах за «Ренн», где пропустил 27 мячей и провёл пять встреч на ноль.

После 17 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Ренн» располагается на 10-м месте с 19 очками. Лидером чемпионата является «ПСЖ», набравший 40 очков.