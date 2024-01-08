«У меня маму положили в больницу». Игорь Черевченко — о причинах ухода из «Истиклола»

Бывший главный тренер многих российских клубов Игорь Черевченко рассказал о причине ухода из таджикистанского «Истиклола». Специалист возглавлял команду из Таджикистана с января 2023 года.

«Контракт был до 31 декабря. Пообщались с руководством. Мне нужно было срочно вернуться домой. Я периодически читаю прессу. То, что про меня пишут, — нехорошо. Лучше бы у меня спросили подробности. У меня маму положили в больницу, поэтому я уехал раньше. Но сезон доработал до конца», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что специалист является одним из претендентов на пост главного тренера ярославского «Шинника».

По ходу тренерской карьеры, помимо «Локомотива», Черевченко работал также в «Химках», тульском «Арсенале» и «Балтике». В сезоне-2014/2015 он вместе с железнодорожниками стал обладателем Кубка России. 48-летний Черевченко является гражданином Таджикистана.