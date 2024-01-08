Появилась реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону» в Кубке Испании

Появилась реакция футболистов команды «Унионистас де Саламанка», которая играет в третьем по силе дивизионе Испании, на попадание на «Барселону» в Кубке страны в 1/8 финала.

В 1/16 финала Кубка Испании «Унионистас де Саламанка» обыграла «Вильярреал». Матч начался 7 января, основное время игры закончилось со счётом 1:1. Сразу после этого должно было стартовать дополнительное время, однако на стадионе начались проблемы со светом, из-за чего матч перенесли на 8 января. В итоге команды дошли до серии пенальти, где сильнее оказались футболисты из третьего дивизиона (7:6).

Ранее «Унионистас де Саламанка» обыграл в Кубке Испании «Спортинг Хикон» и «Гернику» со счётом 2:0. «Барселона» в 1/16 финала с трудом прошла «Барбастро», победив со счётом 3:2.