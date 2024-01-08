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Игрок «Сандерленда» Даймонд был признан невиновным в изнасиловании девушки

Игрок «Сандерленда» Даймонд был признан невиновным в изнасиловании девушки
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Футболист английского «Сандерленда» Джек Даймонд был признан невиновным в изнасиловании девушки, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 7 января присяжным потребовалось около 15 минут, чтобы признать Джека невиновным по обоим пунктам обвинения. После оглашения вердиктов с трибуны раздались аплодисменты, а Даймонд сел, схватился за голову и начал рыдать.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае 2022 года Даймонд изнасиловал девушку, с которой познакомился в приложении Tinder. Джек связался с ней и попросил её приехать к нему домой. После того, как она приехала, девушка согласилась на сексуальную активность.

При этом «Сандерленд» отстранил Даймонда от команды в марте 2023 года, когда ему было предъявлено соответствующее обвинение.

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