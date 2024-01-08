Антонио Конте заявил, что готов возглавить «Наполи» в конце сезона

Итальянский специалист Антонио Конте, находясь на матче 19-го тура Серии А «Торино» — «Наполи» (3:0), заявил фанатам на стадионе, что готов возглавить неаполитанцев в конце сезона.

«Это можно сделать, но я хочу, чтобы всё было сделано правильно», — приводит слова Конте CalcioNapoli24.

Напомним, Конте мог стать тренером «Наполи» в октябре 2023 года, но специалист отказался возглавлять команду в середине сезона. По итогу в ноябре был уволен Руди Гарсия и на его пост назначили Вальтера Маццари.

Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в трёх матчах. При этом команда шесть раз проиграла и один раз сыграла вничью. Неаполитанцы на данный момент после 19 сыгранных матчей в Серии А находятся на девятом месте с 28 очками.