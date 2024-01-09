Артём Дзюба обвинил легенду «Спартака» Андрея Тихонова в заигрывании с болельщиками

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на слова легендарного полузащитника московского «Спартака» Андрея Тихонова, который ранее заявил, что для него победа в Российской Премьер-Лиге с красно-белыми более ценная, нежели триумф на чемпионате мира в составе сборной России.

«Андрей Валерьевич Тихонов. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом».

Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба в выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя», ведущим которого он является вместе с Леонидом Слуцким.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе красно-белых он провёл 265 матчей, забил 90 голов и отдал 44 результативные передачи. Также он выступал за «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» из Астаны и ряд других команд. Тихонов является восьмикратным чемпионом России, а также обладателем двух Кубков России в составе «Спартака».