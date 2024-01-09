Де Брёйне: у меня было так много рубцовой ткани, что она могла порваться в любой момент

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своей травме, полученной 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0).

«Когда я тренировался в Японии (во время предсезонного турне «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») или во время Суперкубка Англии и в Бёрнли, всё было в порядке.

У меня было три травмы подколенного сухожилия подряд, но они не были в одном и том же месте. У меня было так много рубцовой ткани, что она могла порваться в любой момент.

Люди говорили, что я вернулся слишком быстро, но когда ты тренируешься три недели подряд без каких-либо проблем — это нормально. Я сыграл с «Арсеналом» 40 минут или около того, но после «Бёрнли» это (операцию. — Прим. «Чемпионата») просто необходимо было сделать», — приводит слова Де Брёйне The Telegraph.

Напомним, Де Брёйне вернулся на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» 7 января. Бельгиец появился на поле на 58-й минуте, а «горожане» выиграли со счётом 5:0. Кевин отдал одну голевую передачу.