Криштиану Роналду выложил совместное фото с женой из отпуска

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото со своей женой, Джорджиной Родригес, из отпуска.

Криштиану Роналду со своей женой в отпуске Фото: Соцсети Роналду

«Родственная душа», — подписал фото Роналду.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. «Аль-Наср» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 46 очков в 19 матчах чемпионата.