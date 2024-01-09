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В ЦСКА показали фотографии Мойзеса с дочкой во время отпуска

В ЦСКА показали фотографии Мойзеса с дочкой во время отпуска
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В московском ЦСКА показали совместные фотографии игрока команды Мойзеса с дочкой во время отпуска.

«Безграничная любовь Мойзеса к дочке», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале ЦСКА

Мойзес является воспитанником бразильского «Комерсиала». Затем он поиграл за «Бататаис», «Мадурейру», «Коринтианс», «Брагантино», «Баию», «Ботафого» и «Интернасьонал».

Летом 2022 года бразилец был арендован армейским клубом, а уже через сезон выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,3 млн. При этом после прихода в российскую команду стоимость Мойзеса поднялась с € 1,6 млн до € 5 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл за красно-синих 21 игру во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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