«Ожидаю, что вернусь на скамейку запасных». Игрок «Сити» Де Брёйне — об игровом времени

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своём нынешнем состоянии, а также поделился мыслями об игровом времени.

«Вначале, когда я тренировался, я уставал, но последние несколько недель всё было хорошо, и сегодня я чувствую себя хорошо.

Я очень доволен тем, как прошёл весь этот путь. Чувствую себя хорошо, движения хорошие, мне комфортно в том, что я делаю. Это было единственное, что я действительно искал. Будут моменты, когда мне захочется сыграть в каждой игре, но в глубине души я знаю, что мне нужно позаботиться о себе.

На самом деле у нас не было такого разговора (с главным тренером Хосепом Гвардиолой об игровом времени. — Прим. «Чемпионата»). Хорошо, что в январе у нас меньше игр. Я не ожидаю, что мне предстоит сыграть слишком много матчей, а с «Ньюкаслом» на следующей неделе предстоит важная игра, так что я ожидаю, что вернусь на скамейку запасных. Если я им нужен или они хотят дать мне минуты, так и будет, но тогда есть ещё две недели до следующей игры, так что это другой импульс, поэтому посмотрим, как всё будет», — приводит слова Де Брёйне The Telegraph.

Напомним, Де Брёйне вернулся на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» 7 января. Бельгиец появился на поле на 58-й минуте, а «горожане» выиграли со счётом 5:0. Кевин отдал одну голевую передачу.