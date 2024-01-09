Украинец Мудрик признан лучшим игроком четвертьфиналов Кубка лиги в Англии

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил награду лучшего игрока по итогам четвертьфиналов английского Кубка Лиги. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба, также выложив фото Мудрика с наградой.

Мудрик — лучший игрок четвертьфиналов Кубка Лиги Фото: ФК «Челси»

«Поздравляем, Миша!», — написала пресс-служба «Челси».

Напомним, Михаил сравнял счёт в матче с «Ньюкаслом» на 92-й минуте, а потом был уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии, чем помог своей команде выиграть матч (1:1, 4:2 в серии пенальти в пользу «Челси») и выйти в полуфинал, где «аристократы» сыграют с «Мидлсбро».

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 40 млн.