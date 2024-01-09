Вальверде назвал экс-игрока «Реала», с которым хотел бы играть в одной команде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде назвал бывшего игрока «сливочных», с которым хотел бы играть в одной команде.

«С кем из легенд «Реала» я хотел бы играть сейчас, если бы это было возможно? Зинедин Зидан», – приводит слова Вальверде Madrid Zone в соцсетях.

Контракт 25-летнего уругвайца с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. Федерико перешёл в «Реал» в 2016 году из «Пеньяроля», «сливочные» заплатили за хавбека около € 5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне уругвайский полузащитник провёл 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. «Реал» после 19 туров испанской Примеры занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 48 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме В окружении Килиана Мбаппе прокомментировали слухи о согласии на переход в «Реал»

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: