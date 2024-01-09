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Гарри Кейн отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра

Гарри Кейн отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на смерть легендарного экс-футболиста мюнхенского клуба Франца Беккенбауэра.

«Времени, которое я провёл в этом клубе, уже достаточно, чтобы понять, как много значил Франц Беккенбауэр для «Баварии» и всего футбола в этой стране. Мои соболезнования его семье и друзьям», — написал Кейн в одной из социальных сетей.

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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