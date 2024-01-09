Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кубок Англии

Тен Хаг оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кубок Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Уиганом» (2:0).

«В Кубке Англии всёкрутится вокруг победы, хочешь сделать своё дело, это игры на вылет. Так я и сказал в раздевалке: «Дело сделано». Определённо мы должны были забить больше. Думаю, в первом тайме мы создали пять или шесть очень хороших моментов. Думаю, это была очень хорошая игра. Нам следовало забить больше, но, если не забиваешь, нужно сохранять концентрацию, и это нам удалось.

Думаем ли о победе в Кубке? Это слишком далёкая перспектива. Нужно идти от матча к матчу, особенно в кубке. Сейчас мы сосредоточены на «Тоттенхэме», — приводит слова тен Хага ВВС.

Кубок Англии . 1/32 финала
08 января 2024, понедельник. 23:15 МСК
Уиган Атлетик
Уиган
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Дало – 22'     0:2 Фернандеш – 74'    
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android