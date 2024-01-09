Тен Хаг оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кубок Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Уиганом» (2:0).

«В Кубке Англии всёкрутится вокруг победы, хочешь сделать своё дело, это игры на вылет. Так я и сказал в раздевалке: «Дело сделано». Определённо мы должны были забить больше. Думаю, в первом тайме мы создали пять или шесть очень хороших моментов. Думаю, это была очень хорошая игра. Нам следовало забить больше, но, если не забиваешь, нужно сохранять концентрацию, и это нам удалось.

Думаем ли о победе в Кубке? Это слишком далёкая перспектива. Нужно идти от матча к матчу, особенно в кубке. Сейчас мы сосредоточены на «Тоттенхэме», — приводит слова тен Хага ВВС.

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема: