Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» всё ещё не доверяет Килиану Мбаппе — Relevo

«Реал» всё ещё не доверяет Килиану Мбаппе — Relevo
Комментарии

«Реал» не считает приобретение французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе срочной задачей, сообщает Relevo.

По данным источника, все новости о том, что «Реал» и Мбаппе достигли полной договорённости, являются очередным давлением на обе стороны. Отмечается, что «Реал», в отличие от 2022 года, не ставит первоочередной задачей трансфер Мбаппе, и не будет работать из всех сил ради его подписания.

Также сообщается, что «Реал» всё ещё не доверяет Мбаппе. Несмотря на то, что в отношении его перехода преобладает позитивизм, события 2022 года показывают, что пока контракт не подписан, возможны любые изменения.

Окончательно вопрос возможного перехода Мбаппе в «Реал» должен решиться в ближайшие недели.

Материалы по теме
Дикая сага Мбаппе продолжается! А «Челси» хочет забрать звезду у Моуринью! LIVE трансферов
Live
Дикая сага Мбаппе продолжается! А «Челси» хочет забрать звезду у Моуринью! LIVE трансферов

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android