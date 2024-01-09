«Реал» всё ещё не доверяет Килиану Мбаппе — Relevo

«Реал» не считает приобретение французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе срочной задачей, сообщает Relevo.

По данным источника, все новости о том, что «Реал» и Мбаппе достигли полной договорённости, являются очередным давлением на обе стороны. Отмечается, что «Реал», в отличие от 2022 года, не ставит первоочередной задачей трансфер Мбаппе, и не будет работать из всех сил ради его подписания.

Также сообщается, что «Реал» всё ещё не доверяет Мбаппе. Несмотря на то, что в отношении его перехода преобладает позитивизм, события 2022 года показывают, что пока контракт не подписан, возможны любые изменения.

Окончательно вопрос возможного перехода Мбаппе в «Реал» должен решиться в ближайшие недели.

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