Криштиану Роналду опубликовал яркое фото с женой на побережье

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал яркое фото со своей женой Джорджина Родригес на побережье.

«Вторая половина», — подписал фото Роналду в своей социальной сети.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальца с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. Отметим, в 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, записав в свой актив 54 гола.

Ранее за свою карьеру Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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